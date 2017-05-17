شركة كورزان المكلفة بانجاز ترامواي مستغانم تعلن افلاسها وتفسخ العقد

أعلنت شركة كورزان كورفيام الإسبانية المكلفة بانجاز مشروع ترامواي مستغانم عن افلاسها وطلبت فسخ العقد المبرم لانجازأرضية مشروع الترامواي بولاية مستغانم حسبما كشف عنه والي الولاية.

وأضاف المصدر، اليوم الأربعاء، أن أشغال التراموي متوقفة بعد أن طالبت الشركة الإسبانية الأسبوع المنصرم بفسخ العقد عقب إعلانها الافلاس، سيما وأن المشروع أسند للمجمع المتكون من شركتي ايزولوكس وكورزان كورفيام الإسباني والشركة الفرنسية ألستوم.

وعلى الرغم من أن المشروع كان من المفروض أن يسلم في 15 جانفي 2017 الفارط حسب نص العقد لكن الشركة الاسبانية طلبت 20 شهرا اضافية ليتم اقرار 12 شهرا كأجل اضافي ابتداء من أفريل المنصرم مع تكثيف الورشات على أن يسلم المشروع كليا نهاية السداسي الأول من عام 2018 بعد اقرار ذلك في اجتماع عقد على مستوى وزارة الأشغال العمومية.

للتذكير أن مشروع ترامواي مستغانم يمتد على مسافة 14.2 كلم حيث انطلق فيانجازه خلال أوت 2013 بقيمة اجمالية تقدر بـ 26.5 مليار دينار.

للاشارة فقد قال والي مستغانم إن هناك محادثات مع عدة شركات منها الشركتين المكلفتين بإنجاز ترامواي سيدي بلعباس وورقلة لاتمام أشغال تراموي مستغانم.