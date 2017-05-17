الدرك يوقف 33 شخصا في حملة مداهمة بالبليدة

أسفرت عملية المداهمة التي نظمتها ليلية أمس الثلاثاء قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة عن توقيف 33 شخصا من بينهم 20 من أجل الإقامة غير شرعية وسبعة مطلوبين من طرف العدالة بإصدار ضدهم أوامر عدلية مختلفة وستة أشخاص أوقفوا متلبسين بجرائم مختلفة في القانون العام والقوانين الخاصة منها حيازة واستهلاك المخدرات وحمل أسلحة بيضاء محظورة، حسبما أفاد به بيان خلية الاتصال التابعة لهذه الهيئة.

وأوضح المصدر أنه تم التركيز خلال هذه الحملة التي تأتي عشية حلول الشهر الفضيل ولضمان الأمن والسكينة في أوساط المواطنين على الأماكن المشبوهة والمعروفة بتردد الأشخاص المشتبه فيهم خاصة منهم ذوي السوابق العدلية ومحترفي الإجرام بشتى أنواعه.

علما أنه سخر لتنفيذ هذه المداهمة وسائل مادية وبشرية وكذا تقنية لمواجهة الحدث في أحسن الظروف.