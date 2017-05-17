مساهل يسلم رسالة من بوتفليقة لنظيره الكونغولي

و قد اعرب الرئيس ساسونغيسو، خلال اللقاء الذي جرى على هامش قمة لجنة رؤساء الدول والحكومات العشر للاتحاد الافريقي حول اصلاح مجلس الامن الدولي، عن العلاقات الجيد التي تربط الجزائر ببلده والتي عرفت قفزة نوعية بفضل الزيارة الاخيرة التي قام بها في مارس المنصرم الى الجزائر، وعن تقديره الكبير للجهود الشخصية، للرئيس بوتفليقة، من اجل ايجاد حل سياسي للازمة الليبية، يرتكز على الحوار بين الليبيين والمصالحة الوطنية، بدون اي تدخل اجنبي .

كما كلف مساهل بتبليغ الرئيس بوتفليقة، مشاعر المودة والاخوة، وكذا عبارات التقدير لالتزامه الشخصي، والدائم بترقية، والدفاع عن مصالح افريقيا .