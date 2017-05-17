أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

مساهل يسلم رسالة من بوتفليقة لنظيره الكونغولي

نشر يوم 2017/05/17 440 0 م . فيصل مساهل يسلم رسالة من بوتفليقة لنظيره الكونغولي
سلم اليوم الاربعاء، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، بمالابو غينيا الاستوائية، رسالة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى الرئيس الكونغولي دونيس ساسونغيسو، رئيس لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية .

و قد اعرب الرئيس ساسونغيسو، خلال اللقاء الذي جرى على هامش قمة لجنة رؤساء الدول والحكومات العشر للاتحاد الافريقي حول اصلاح مجلس الامن الدولي، عن العلاقات الجيد التي تربط  الجزائر ببلده والتي عرفت قفزة نوعية بفضل الزيارة الاخيرة التي قام بها في مارس المنصرم الى الجزائر، وعن تقديره الكبير للجهود الشخصية، للرئيس بوتفليقة، من اجل ايجاد حل سياسي للازمة الليبية، يرتكز على الحوار بين الليبيين والمصالحة الوطنية، بدون اي تدخل اجنبي . 

كما كلف مساهل بتبليغ الرئيس بوتفليقة، مشاعر المودة والاخوة، وكذا عبارات التقدير لالتزامه الشخصي، والدائم بترقية، والدفاع عن مصالح افريقيا . 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا