لعمامرة في زيارة لواشنطن لإجراء محادثات حول الأمن الاقليمي ومكافحة الإرهاب

وفي تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية، عقب المحادثات مع سينتاور ولاية اوكلاهوما، قال لعمامرة أنه تم التطرق إلى مواقف الكونغرس الأمريكي، حول القضايا التي تؤثر على إستقرار منطقتنا وتجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، وتحرير الصحراء الغربية'.

واغتنم السيد لعمامرة بهذا الخصوص، الموقف الجزائري الواضح بشأن القضية الصحراوية وضرورة تطهير كافة الإستعمار بالمنطقة طبقا للشرعية الأممية.

وكان السيناتور الأمريكي، قد قام في شهر فيفري الماضي، بزيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، بتندوف، مرفوقا بوفد هام من أعضاء مجلس لشيوخ الأمريكي دعما للشعب الصحراوي.