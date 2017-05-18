الترخيص لمساعدي مديري التربية بالمشاركة في مسابقة الترقية لمنصب مدير بعد سنتين من الخدمة

وخلال استضافتها في حصة "نقاش مفتوح" للتلفزيون الجزائري أوضحت بن غبريط أن وزارة التربية بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي قد سمحت لمساعدي مدراء المؤسسات التربوية المشاركة في المسابقة المهنية الخاصة بالترقية الى منصب مدير بعد سنتين من الخدمة بعدما كانت تشترط في السابق خمس سنوات.

وشددت الوزيرة ان المديرية العامة للوظيف العمومي قد قامت بتوسيع الرخصة الإستثنائية التي تحصلت عليها دائرتها الوزارية سنة 2016 والتي كانت مقتصرة على رتب في القطاع للترقية المهنية، و ذلك بعد الحجج المقنعة التي قدمتها دائرتها الوزارية".

وفي هذا الإطار، أبرزت المسؤولة الأولى عن القطاع ان الترقية الى منصب أستاذ رئيسي كان يشترط فيه ضمان الخدمة خمسة سنوات، بينما تم التوصل الى اتفاق مع مديرية الوظيف العمومي مؤخرا إلى تقليصها إلى مدة ثلاث سنوات فقط . واعتبرت بن غبريط ان هذه الاجراءات المتخذة مرتبطة بتوفير الشروط الملائمة لتمدرس التلاميذ.