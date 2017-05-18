بن غبريط.. مواضيع البكالوريا ستكون واضحة و بدون أخطاء

وخلال نزول مسؤولة قطاع التربية، ضيفة في حصة "نقاش مفتوح" للتلفزيون الجزائري، تطرقت إلى التحضيرات الخاصة بالامتحانات المدرسية الوطنية التي ستجرى في الفترة الممتدة ما بين 24 ماي و 15 جوان، فبشأن امتحانات البكالوريا التي ستجرى في الفترة الممتدة ما بين 11 و 15 جوان المقبل طمأنت بن غبريط التلاميذ والأولياء بأن المواضيع ستكون "واضحة و بدون اخطاء" هذه السنة وذلك بفضل اعتماد مخطط وطني لتكوين المفتشين والأساتذة.

وأوضحت بن غبريط، أن محتوى المواضيع لن يتغير تغييرا جذريا، حيث سيتم الالتزام بموضوعين اختياريين في كل مادة ويكون عدد التمارين محددا و نوعيتهم واضحة، ولتفادي الاخطاء تم اعتماد للسنة الثانية على التوالي على لجنتين منفصلتين تابعتين للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لقراءة المواضيع على مرحلتين.

ولتأمين هذا الامتحان المصيري أكدت الوزيرة أن من بين الإجراءات التي تم اعتمادها إعادة تأهيل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وتكوين الموظفين إضافة إلى تنصيب لجنة مشتركة مع وزارة الدفاع الوطني و وزارة الداخلية تسهر على حسن سير الامتحان على المستوى المركزي والولائي فضلا عن تقليص عدد المراكز التي تحفظ فيها مواضيع الامتحانات.

ومن جهة أخرى، دعت الوزيرة المشرفين على عملية مراقبة الامتحانات و مؤطريها إلى إلتزام الصرامة في حالة التلبس بالغش داخل الاقسام و ذلك لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، كما دعت التلاميذ و أوليائهم الى الإلتزام بالتحذيرات التي تضمنتها الاستدعاءات الموجودة بحوزتهم لا سيما فيما يتعلق بعدم جلب الهاتف الخلوي الى قاعة الامتحان مذكرة بأنه في حالة اكتشاف أن التلميذ بحوزته هاتف خلوي يعتبر محاولة غش ولو لم يستعمله.

واشارت بالمناسبة الى العقوبات التي تسلط على محاولات الغش والمتمثلة في منع المترشح من المشاركة في امتحان البكالوريا لمدة خمسة سنوات بالنسبة للمتمدرسين و 10 سنوات بالنسبة للأحرار، كما دعت أولياء التلاميذ الى توعية ابنائهم بخطورة الغش وذلك لضمان مصداقية وجودة البكالوريا، مؤكدة انه تم ضمان كل الظروف الملائمة لانجاح بكالوريا 2017.

أما بالنسبة لامتحان نهاية الطور الإبتدائي الذي سيشهد مشاركة 760.652 تلميذ والذي سيجرى في 24 ماي الجاري فقد التزمت الوزارة باجراء التلاميذ لهذا الامتحان في مؤسساتهم كما سيتم احتساب المراقبة المستمرة في النجاح. وسيمتحن التلاميذ -تضيف الوزيرة- في ثلاث مواد هي اللغة العربية و اللغة الفرنسية والرياضيات. ونفت الوزيرة في هذا الصدد اللجوء إلى تنظيم دورة استدراكية.

للإشارة يبلغ العدد الإجمالي للمترشحين للامتحانات الوطنية هذه السنة اكثر من مليوني مترشح، بحيث يبلغ عدد المترشحين للبكالوريا 761.701 مترشح و يمثل الأحرار نسبة 35,50 بالمائة ، في حين يبلغ عدد المترشحين لشهادة التعليم المتوسط 566.221 مترشح.