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الجزائري الكندي عبد الرحمن غانم أمام القضاء يوم 13 جوان المقبل

نشر يوم 2017/05/18 398 0 ياسمينة دهيمي الجزائري الكندي عبد الرحمن غانم أمام القضاء يوم 13 جوان المقبل
برمجت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة خلال دورتها الجناىية الحالية المزمع انطلاقها الأحد المقبل، قضية الشاب عبد الرحمن غانم وهو جزائري كندي، يبلغ من العمر 30 عاما،حيث وجهت للمتهم الموقوف بسجن الحراش منذ قرابة سنة جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية، تنشط خارج الوطن يتقاسمها الموقوف مع متهم آخر موقوف يدعى عميش بلقاسم.

ويمثل المتهمين الموقوفين أمام محكمة الجنايات بالعاصمة يوم 13 جوان المقبل بتشكيلة جنائية يرأسها حمادوش أحمد ومستشارين اثنين هما بوشعبة أمين وعامر سامية. 

 وقد أثارت قضية الشاب المتهم غانم عبد الرحمان ضجة إعلامية داخل وخارج الوطن، بعدما تعاطت وسائل إعلام كندية وقائع  وظروف توقيف المتهم وسجنه بتصريحات من والد عبد الرحمن، كاشفا بأن السلطات الجزائرية اتصلت به للكشف عن هوية إبنه، واعترف الأخير أنه لاحظ على ابنه بعض التغيرات، بعد أن اختلط بمجموعة من الأشخاص في مسجد "Calgary" حيث اصبح يتحدث قليلا، لايلعب الكرة، بالإضافة إلى ظهورعلامات الخمول والكسل عليه. وأضاف والد عبد الرحمن، أن هذه المجموعة سافرت للقتال في سوريا والعراق نهاية 2012، أما ابنه سافر إلى مصر، واستقبل أصدقائه من الدراسة في بيته، اللذان قتلا في سوريا، حسب التقرير الذي أعدته إذاعة كندا. وأوضح المتحدث، أن ابنه سيحاكم بالجزائر الشهر المقبل، في حين المتهم بأن تتم محاكمته في كندا. للتذكير يتواجد الشاب عبد الرحمن غانم وهو جزائري كندي، يبلغ من العمر 30 عاما، بسجن الحراش بالعاصمة، منذ عام تقريبا، بتهمة القيام بأنشطة إرهابية في الخارج.

 

 

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