بالفيديو.. بوطرفة في موسكو لتوسيع الانظمام إلى الاوبيب وخارجها مع نظيره ألكسندر نوفاك

حل اليوم الخميس، نورالدين بوطرفة وزير الطاقة، بالعاصمة الروسية موسكو، للقاء نظيره الروسي، ألكسندر نوفاك، من أجل بحث ملف النفط .

تباحث بوطرفة اليوم مع الوزير الروسي، ملف الطاقة، وفرص التعاون الثنائية بين الجزائر وروسيا في قطاع الطاقة، وأيضا أوضاع سوق البترول العالمية .

حيث أشار بوطرفة أن الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الأوبيب ستستغل اجتماعها المرتقب يوم 25 ماي بفيينا لتوسيع الانضمام، إلى مبدأ اعتماد موقف مشترك، تجاه توجهات السوق العالمية للبترول.

وصرح وزير الطاقة للصحافة، عقب لقائه مع نظيره الروسي الكسندر نوفاك، أن اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الأوبيب، حول تخفيض انتاج البترول، اجماعا واسعا بل تعدى ذلك إلى التزام دول اخرى من بينها بلدان أفريقية بدعم هذا الاتفاق بفيينا.

وكشف الطرفان خلال محادثتهما على ضرورة استحداث لجنة خبراء تكلف بمتابعة تطورات السوق العالمية من اجل تسهيل اتخاذ القرارات المناسبة في كل الحالات

ويأتي هذا اللقاء بين الوزيرين قبل أيام من لقاء دول أعضاء أوبك المرتقب يوم 25 ماي القادم بفيينا.