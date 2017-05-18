رئيس الأفريبول يزور مقر الأنتربول لإرساء شراكة بين الجهازين

يزور المديرالعام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، هذا الجمعة مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الأنتربول المتواجد بمدينة ليون الفرنسية رفقة وفد هام من اطارات المديرية العامة للأمن الوطني في اطار زيارة عمل حسب بيان للمديرية.

وأضاف المصدر، أن اللواء هامل و الوفد المرافق له سيلتقون بكبار مسؤولي منظمة الأنتربول وعلى رأسهم الأمين العام للمنظمة يورغن شتوك.

وأوضح المصدر، أن هذه الزيارة العملية تندرج في إطار تدعيم سبل التعاون بين الأنتربول والأمن الوطني والدور الهام والأساسي الذي تقوم به الشرطة الجزائرية ضمن هذه المنظمة في مجال تبادل المعطيات والمعلومات للتصدي لكل أشكال الجريمة، بما فيها الجريمة المستحدثة.

وتعد هذه الزيارة العملية فرصة لإرساء شراكة قوية بين منظمة الأنتربول والافريبول التي يترأسها اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني.