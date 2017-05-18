حجز 7 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة بالبيض

تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة الرقاصة في ولاية البيض، أمس الأربعاء، من حجز أكثر من 7 قناطير من اللحوم البيضاء غير صالحة لاستهلاك، كانت موجهة للاستهلاك البشري حسبما علم اليوم الخميس لدى أمن الولاية.

وأفاد المصدر أن عملية الحجز جاءت إثر دوريات لعناصر الشرطة، على مستوى السوق الأسبوعي لبلدية الرقاصة، حيث مكن توقيف شاحنة تبريد من اكتشاف الكمية السالفة الذكر من اللحوم البيضاء، كان يحوز صاحبها على شهادة بيطرية منتهية الصلاحية.

وتم عرض الكمية المحجوزة على الطبيب البيطري والذي أكد أنها غير للاستهلاك البشري ليتم انجاز ملف قضائي في حق المخالف وإتلاف اللحوم الفاسدة حسب نفس المصدر.