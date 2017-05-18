انشاء مؤسسة لتركيب موزعات الدفع الالكتروني على مستوى المحلات التجارية

كشف الوزير المنتدب المكلف بالإقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، اليوم الخميس، أنه سيتم انشاء مؤسسة جديدة مكلفة بتوسيع شبكة الدفع الالكتروني ابتداء من الفاتح جوان الداخل.

وأوضح بوضياف، أن مهمة هذه المؤسسة المسماة "فرع ما بين البنوك للنقد" هي تسويق وتركيب موزعات الدفع الإلكتروني على مستوى المحلات التجارية والمؤسسات الإقتصادية وضمان الخدمات الرئيسية لهذه العملية، كما ستتكلف هذه المؤسسة، في مرحلة ثانية، بتصميم برامج الإعلام الآلي وقواعد البيانات للبنوك.

ويأتي انشاء هذه المؤسسة الجديدة بعد انشاء مجمع المصالح الإقتصادية للنقد المكلف بالتشريع و مؤسسة رقمنة التحويلات البنكية والنقدية المكلفة بالجوانب التكنولوجية والتقنية.

وبخصوص إطلاق أرضية للتكوين الإلكتروني لفائدة موظفي البنوك وبريد الجزائر يذكر أنه تم إطلاقها من قبل مجمع المصالح الإقتصادية للنقد ومعهد التكوين البنكي بالتعاون مع المكتب الفرنسي "أش تي أس إكسبير كونسيلتينغ باريس" المتخصص في تأمين برامج الإعلام الألي وأنظمة الدفع الإلكتروني.

يذكر أن هذا المكتب الفرنسي قد طور لصالح معهد التكوين البنكي أرضية تكوين عن بعد مكونة من حوالي 50 مادة متعلقة بالنقد.

واثبتت البنوك و بريد الجزائر إنخراطهم التام لنجاح العملية بتسجيل 6.000 من أعوانهم للتكوين على مدى ثلاث أيام.