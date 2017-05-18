لعمامرة يلتقي أعضاء تكتل الجزائر بالكونغرس في واشنطن

التقى وزير الدولة وزيرالشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، بواشنطن أعضاء تكتل الجزائر بالكونغرس الامريكي، حيث تطرق معهم إلى تكثيف العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتضمن اللقاء السبل والتدابير التشريعية والتنظيمية الجديدة، في مجال الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، حيث صرح الوزير على هامش اللقاء لوسائل الاعلام قائلا " لقد تشاطرنا هذه المعلومات مع أصدقائنا أعضاء تكتل الجزائر بالكونغرس الذين استقبلوها برحابة صدر. لقد شرحنا لهم انهم سيجدون اجوبة مقنعة في النصوص التشريعية و التنظيمية التي تمت عصرنتها بشكل كبير".

و اعتبر تكتل الجزائر بالكونغرس أن الجزائر يمكنها أن تصبح قطب جذب للاستثمارات الأمريكية بالنظر لما تملكه من إمكانات اقتصادية هامة و الامكانيات المعتبرة التي تمنحها سوقها.

و عرف اللقاء حضور رئيس تكتل الجزائر بالكونغرس و عضو الكونغرس شون دافي، إضافة إلى السفير الجزائري في واشنطن مجيد بوقرة، والممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة صبري بوقادوم.