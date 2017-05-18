الجزائر ضيف شرف صالون فالنسيان بفرنسا

تشارك الجزائر كضيف شرف في الصالون المهني "مايد إن هينو" الذي افتتح اليوم الخميس ويدوم يومين، وذلك بموقع المناجم وولرز أرنبورغ ب فالنسيان شمال فرنسا.

ويرمي الصالون الى تفعيل الديناميكية الاقتصادية وتفعيل النشاط المهني والتجاري لتطوير العلاقات الاقتصادية والاقليمية، وجاء اختيار الجزائر كضيف شرف بالنظر لاهتمام المؤسسات والشركات الفرنسية في اقامة علاقات عمل مع المؤسسات والمستثمرين الجزائريين، من أجل تفعيل فرص الشراكة والانتاج .

و في تدخل له خلال افتتاح اللقاء قدم القنصل العام للجزائر بليل رشيد بلباقي لمحة عن الاقتصاد الجزائري و آفاق التنمية مبرزا المزايا الاقتصادية للجزائر و سياسة التنويع الاقتصادي و النموذج الاقتصادي الجديد إضافة إلى الوضع الاقتصادي و المالي.

كما يرغب المنظمون فتح صالون دولي و استقبال مؤسسات شمال فرنسا بسبب الإرادة القوية للسلطات الجزائرية في التعاون.