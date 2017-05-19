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ترحيل 4 آلاف عائلة بالعاصمة بداية من الثلاثاء المقبل

نشر يوم 2017/05/19 1228 0 أمينة داودي ترحيل 4 آلاف عائلة بالعاصمة بداية من الثلاثاء المقبل
ستستأنف مصالح ولاية الجزائر عملية الترحيل الـ22 يوم الثلاثاء المقبل، والتي تظم ألفين عائلة من صيغة السكن الإجتماعي الإيجاري وكذا تسليم مفاتيح 2000 سكن تساهمي إجتماعي على مرحلتين.

وأفادت مصادر مطلعة على الملف في تصريح "للنهار أونلاين"، أنه تم الإنتهاء من كافة الترتيبات من أجل مباشرة عملية الترحيل الـ22 التي تضم ألفي عائلة، حيث ستكون الأولوية لقاطني القصدير بواد الحميز بلدية برج الكيفان وكذا بلدية جسر قسنطينة والشراقة وحتى قاطنو الأقبية والأسطح بحسين داي، أين سيتم ترحيلهم نحو 4 مواقع سكنية على غرار الدويرة،كوريفة بالحراش، أولاد فايت والسويدانية.

وأضافت ذات المصادر، أنه سيتم تسليم ألفي سكن تساهمي إجتماعي الأسبوع المقبل على مرحلتين وتخص المرحلة الأولى 7 بلديات بـ3 مواقع على غرار 612 مسكن ببلدية برج البحري و174 مسكن ببلدية شراقة، و 104 سكن ببلدية درارية.

 

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