القضاء على مهرب في أدرار واكتشاف كازمة معبأة بالأسلحة والأدوية في سكيكدة

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، بالقطاع العسكري بأدرار، من القضاء على مهرب وتوقيف 4 آخريين وحجز رشاش من نوع "RPK"، ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و3 مخازن مملوئة، فيما تم حجز قنطارين و68 كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبتين وجهاز اتصال بواسطة الأقمار الصناعية.

كما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي شاحنة محملة بـ21 قنطارا و800 كيلوغرام من التبغ، وأحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف محاولات تهريب أزيد من 9556 لتر من الوقود، فيما تم توقيف 12 مهاجرا غير شرعي بكل من تلمسان وأدرار.

من جهة أخرى، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مخبأ يحتوي على مسدسين آليين وبندقية صيد وكمية من الذخيرة وأجهزة إعلام آلي وأدوية ومعدات لتصنيع الألغام، إثر عملية تمشيط في القطاع العسكري بسكيكدة.



الجيش ينتشل جثتي غريقين بعنابة



وفي إطار تفعيل مخطط البحث والإنقاذ عن 3 مفقودين كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية، قامت وحدات حرس السواحل بعنابة، بانتشال جثتي اثنين منهم في شاطئ صخري بين عين بربر وشطايبي، فيما لا تزال عملية البحث عن المفقود الثالث جارية.