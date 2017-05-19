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توقيف شخصين وحجز 1 كيلوغرام من الكيف في براقي

نشر يوم 2017/05/19 1430 0 أمينة داودي توقيف شخصين وحجز 1 كيلوغرام من الكيف في براقي
تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمقاطعة الإدارية لبراقي، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في ترويج واستهلاك المخدرات، حيث تم توقيف شخصين وحجز 1 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وأفادت مصادر أمنية لـ"النهار أونلاين"، أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببراقي تمكنت بحر هذا الأسبوع من وضع حد لشبكة إجرامية تتكون من 5 أفراد مختصة في استهلاك وترويج المخدرات والحبوب المهلوسة، مشيرة إلى أن ذات الفرقة تمكنت من الحصول على معلومات مفادها وجود أشخاص يروجون المخدرات بحي 568 مسكن ببن طلحة بلدية براقي، حيث قامت ذات المصالح بترقب الحي وتم على إثرها مداهمة المنزل الذي يتجمع به أفراد الشبكة ويعتبر مخزن للمخدرات.

وأضافت ذات المصادر، أن أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم مابين 24 و52 سنة وينشطون بين المقاطعتين الإداريتين لبراقي وباب الواد وتم توقيف عنصرين منهم و العثور بحوزتهم على أسلحة بيضاء ومبلغ مالي معتبر فيما بقي 3 أشخاص في حالة فرار وصدر أمر بالقاء القبض عليهم، وقد تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش وأمر بإيداعهم الحبس بتهمة ترويج واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة.

 

 

 

 

 

 

 

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