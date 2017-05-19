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اللواء هامل يزور مقر الأنتربول في ليون الفرنسية

نشر يوم 2017/05/19 1616 0 و.أ.ج/ مريم اللواء هامل يزور مقر الأنتربول في ليون الفرنسية
يشرع المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، اليوم الجمعة، في زيارة عمل إلى مقر المنظمة الدولية للشرطة "الأنتربول"، بمدينة ليون الفرنسية وذلك في إطار تدعيم سبل التعاون بين هذه المنظمة والأمن الوطني، حسب ما أعلنه بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البيان أن وفدا سيرافق اللواء هامل أين سيلتقون خلال هذه الزيارة بكبار مسؤولي منظمة "الأنتربول" وعلى رأسهم أمينها العام يورغين شتوك، كما سيطلع على مختلف الهياكل والأقسام التي يحتويها المقر.

وأكد المصدر نفسه أن هذه الزيارة تندرج في اطار تدعيم سبل التعاون بين  المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والأمن الوطني وكذا الدور الهام والأساسي  الذي تقو به الشرطة الجزائرية ضمن المنظمة في مجال تبادل المعطيات والمعلومات  للتصدي لكل أشكال الجريمة بما فيها الجريمة المستحدثة.

وتعد هذه الزيارة الميدانية –يضيف البيان" سانحة لإرساء شراكة قوية  بين منظمة الأنتربول والهيئة الشرطية القارية الجديدة المتمثلة في آلية" الأفريبول" التي يترأسها اللواء عبد الغني هامل.

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