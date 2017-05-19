اللواء هامل يلتقي الأمين العام لمنظمة الأنتربول

هامل: جاهزون لتقديم خبرتنا للإنتربول بما يخدم أمن المواطن

وأكد اللواء هامل على هامش زيارة العمل التي قادته إلى مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول" بمدينة ليون الفرنسية بدعوة من الأمين العام للمنظمة يورغن شتوك، أن الشرطة الجزائرية متمسكة بالعمل مع منظمة "الأنتربول"، ضمن أجهزة إنفاذ القانون، وهي جاهزة لتقديم خبرتها بما يساهم في الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات.

وأشار هامل إلى البعد الدولي المتزايد للعمل الشرطي، في ظل الاجتياح السبراني لمختلف المجالات، وما أفرزه من ثغرات قد تكون مصدر تهديد للأمن الوطني والدولي على حد سواء.

وتندرج الزيارة في إطار تعزيز سبل التعاون والاطلاع على البيانات الشرطية الدولية وبناء القدرات في ميادين التكوين والتدريب، الشرطة العلمية والتقنية، مكافحة الجريمة وتهديدات الفضاء السبراني، إلى جانب مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك، على غرار مكافحة التطرف ومواجهة التهديدات التي تطرحها الجريمة المنظمة.

وقام اللواء هامل رفقة الوفد المرافق له بزيارة مقر الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أين اطلع على آخر المستجدات المتعلقة بأفضل الممارسات في مجالات التحقيقات، الخدمات الخاصة بقواعد البيانات الجنائية والرقمية، إدارة نظام الاتصالات "I-24/7" لقواعد بيانات إدارة الحدود، وما تتيحه المنظمة لأعضائها من فرص للاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في المجال الأمني.