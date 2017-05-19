نقل ثمانية تلاميذ على جناح السرعة لمستشفى خراطة ببجاية

نٌقل 8 تلاميذ لمستشفى خراطة بولاية بجاية يوم اأمس الخميس، بعد اصابتهم بتسسم غذائي جراء تناولهم للتوت البري.

وأفادت مديرية الصحة والسكان لولاية بجاية بأن التلاميذ تناولو التوت البري يوم الخميس، جناه أحد التلاميذ من الأشجار المتواجدة بجوار المدرسة بمنطقة درقينة، ليشعروا بآلام في البطن ودوار في الرأس ونبضات عالية للقلب، مما استوجب تقلهم على جناح السرعة لمستشفى خراطة.

ووضعت مصالح مستشفى خراطة التلاميذ المصابين بحالة التسمم تحت المراقبة الطبية لمدة 48 ساعة، وذلك لتفادي المضاعفات التي يسببها التسمم، خاصة وأن الثمانية لاتتجاوز أعمارهم 10سنوات .