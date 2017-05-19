مقتل سيدة على يد زوجها طعنا بخنجر في تيارت

اهتزت مدينة تيارت صبيحة اليوم الجمعة على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها سيدة تبلغ من العمر 51 سنة بعد أن وجه لها زوجها طعنة قاتلة .

الجريمة وقعت داخل مسكنهما العائلي الواقع بحي الفتاح بعاصمة الولاية، حيث وقعت مناوشات كلامية في حدود الساعة السادسة صباحا، و تطور الوضع الى أن استل زوجها البالغ من العمر 54 سنة سكينا من المطبخ ،ووجه لها طعنة على مستوى الصدر، ليتم نقلها الى مستشفى يوسف دمرجي حيث لفظت أنفاسها لخطورة الإصابة .و قد أرجع المصدر سبب اقتراف الزوج لجريمته الى مشاكل عائلية .و قد علمت النهار أن مصالح الشرطة قد أوقفت الجاني و فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات و دوافع الجريمة .

