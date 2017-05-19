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الجيش يطيح بعصابة أجانب بحوزتهم أحجار من الفضاء في تندوف

نشر يوم 2017/05/19 104 0 ياسين مبروكي الجيش يطيح بعصابة أجانب بحوزتهم أحجار من الفضاء في تندوف

تمكنت مفرزة للجيش تابعة للقطاع العملياتي تندوف بإقليم الناحية العسكرية الثالثة، من القبض على 9 مهربين من جنسية موريتانية.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن قوات الجيش اعترضت سبيل عصابة دولية تتشكل من 9 رعايا موريتانيين، دخلوا التراب الوطني بطريقة غير قانونية، حيث كانوا على سيارة رباعية الدفاع، وبحوزتهم مسدس آلي من عيار 9 ملم، الى جانب كميات من الذخيرة المتنوعة.
وحسب نفس البيان، فإن قوات الجيش عثرت بحوزة الموقوفين التسعة على جهاز لتحديد المواقع يعمل بواسطة الأقمار الصناعية، الى جانب 9 أجهزة للكشف عن المعادن بالإضافة الى كمية من الذهب وأحجار نيزكية، وجهاز حاسوب محمول وجهاز اتصال عبر الاقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى نظارات ميدان.

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