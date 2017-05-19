العثور على جثة شاب مرمية في حقل بسطيف

عثر، أمسية أول أمس، على جثة شاب يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، مرمية في منطقة فلاحية بالجهة الشرقية بجوار حي «الأبراج» عند مدخل المدينة، غير بعيد عن المنطقة العمرانية في مدينة سطيف، وفور تلقي مصالح الأمن الوطني البلاغ، قامت بتطويق المكان، فيما قامت مصلحة الشرطة العلمية بمسح موقع الجريمة ورفع الأدلة والقرائن، التي من شأنها تمكين المحققين من معرفة هوية الضحية التي لا تزال مجهولة، خاصة وأنه في بداية الأمر، تم الاشتباه في أحد الأفراد المنحدر من الجهة الشمالية للولاية حسب وثيقة كانت بحوزة الضحية، لكن تبين بأنه ليس هو. أما مصالح الحماية المدنية، فقامت بنقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سعادنة عبد النور لتشريحها قصد معرفة أسباب الوفاة، فيما لا تزال التحقيقات جارية بالاعتماد على تقنيات حديثة لمعرفة هوية الضحية.