يعضّ جارته من أصبعها لتشاجرها مع زوجته

واجه، أمس، أمام محكمة بوفاريك، كهل في العقد الرابع من العمر، تهمة الضرب والجرح العمديين إضرارا بسيدة في الثلاثينات، نتيجة تشاجرها مع زوجته بسبب غسيل الملابس، حيث وعندما شاهد المتهم المناوشات التي جمعت زوجته بجارته الضحية، اشتاط غيظا، أين تهجم على الجارة وضربها، ثم قام بعضها على مستوى الأصبع مسببا لها نزيفا حادا وتملصا للظفر، وعلى إثرها، قدّمت الضحية شكوى أمام محكمة بوفاريك، حيث انطلق التحقيق في القضية على أساس جناية الضرب والجرح المفضيين إلى عاهدة مستديمة، أين وبعد 6 أشهر من التحقيق، تم من خلالها إجراء خبرتين على مكان ضرر الضحية، حيث أثبتت الخبرتان أنه لا يوجد لعاهة مستديمة، وعليه ارتأت الجهات القضائية في محكمة بوفاريك إعادة تكييف القضية إلى مخالفة الضرب والجرح العمديين، وقد طالبت دفاع الضحية بإجراء خبرة ثالثة، لتدين المحكمة المتهم بغرامة نافذة رمزية.