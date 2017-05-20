عشريني يلقي بنفسه من القطار بالشفة في البليدة

وأفادت مصادر مطلعة لموقع "النهار أونلاين" أن المدعو ع.أ من مواليد 1991، كان يرقد بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، حيث كان يعاني من إلتهابات مستوى العين، ألزمته المكوث في المستشفى لمدة أسبوعين، ليغادر قاعة العلاج دون سابق أوان متجها لمحة القطار، حيث ركب قطار متجه لوهران، أين أقدم في نواحي الشفة ناحية البليدة على الإنتحار، حين قفز من القطار للأرض.

وتعود تفاصيل الحادثة، ليوم السبت الماضي، حين تلقت مصالح الشرطة شكوى من قبل أب الضحية، عن إختفاء إبنه، لتباشر مصالح الأمن عملية البحث، حيث تم العثور على جثة شخص مجهول بالشفة، والتي تعذر معرفة هوية صاحبها، نظرا لعدم العثور على وثائق بحوزته، بالإضافة للجروح البليغة التي تسببت فيها عملية الإنتحار.

ويضيف ذات المصدر أن مصالح الأمن وبعد عرض الجثة على طبيب شرعي، تمكن الطبيب، أمس الجمعة، من تحديد هوية الشخص وتم الإتصال بعائلته. فيما مازالت أسباب الإنتحار غامضة لغاية كتابة هـذه الأسطر.