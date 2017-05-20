توقيف 3 بارونات مخدرات وحجز 3 قناطير كيف وقرابة 3 ملايير دينار جزائري

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، أنه مواصلة للعملية التي مكنت من القضاء على مهرب وتوقيف 4 آخرين بأدرار وحجز أسلحة ثقيلة وقرابة 3 قناطير من الكيف المعالج، أول أمس، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بارون مخدرات خامس وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع محملة بكمية أخرى من الكيف المعالج تقدر بـ 264 كيلوغرام. فيما تم توقيف باروني مخدرات ببني ونيف في ولاية بشار، وحجز 5 مركبات ومبلغ مالي يقدر بـ2.901.000 دينار جزائري .

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 19 مهاجرا غير شرعي بحاسي مسعود و133 مهربا من جنسيات إفريقية بكل من تندوف وتمنراست وحجزت معدات نقيب عن الذهب.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل بعنابة، محاولة هجرة غير شرعية لـ 10 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.