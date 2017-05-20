توقيف رئيس المجلس الولائي السابق بورقلة بتهمة تزوير الأورو

وحسب المعلومات المتوفرة لدى موقع النهار اون لاين"، فإن المتهم الموقوف والذي يعتبر من أحد كبار رجال الأعمال في ولاية ورقلة، عثر بحوزته على كميات من عملة الأورو المزورة.

وبعد أن تم توقيفه رفقة زوجته في ولاية الوادي، فتح المحققون تحقيقا قادهم بعد تمديد الاختصاص من الوادي إلى ورقلة أين فتشوا منزل رئيس المجلس الولائي السابق، تقيم به زوجته الثانية وعثروا على آلة لتزوير وطباعة النقود ومحلول مجهول التركيبة.

وقامت مصالح الأمن بتسليم المتهم الذي يمتلك منتجعات سياحيا معروفا للسلطات القضائية أين أمرت بإيداع رجل الأعمال الحبس المؤقت في الوادي، بينما وضعت زوجته وابنه تحت الرقابة القضائية.