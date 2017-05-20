إرهاب الطرقات يودي بحياة 9 أشخاص في ظرف يومين

وحسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، فإن أثقل حصيلة سجلت بولاية تيزي وزو، حيث توفي شخصان وأصيب أخر في حادث انقلاب سيارة من الوزن الخفيف بالمكان المسمى واد فالي ببلدية ودائرة تيزي وزو.

من جهة أخرى، يضيف البيان، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 5284 تدخل في عدة مناطق من الوطن، بعد تلقي مكالمات إغاثة من طرف المواطنين، مشيرا إلى أن هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بالحوادث المنزلية الإجلاء الصحي إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، بإخماد 7 حرائق حضرية صناعية ومختلفة، بكل من ولايات الجزائر والوادي والبويرة وبسكرة وتمنراست، وهران، أدت هذه الأخيرة الى إصابة شخصين بالاختناق على اثر نشوب حريق داخل مسكن الكائن بقرية اغريبن ببلدية اهل القصر دائرة بشلول بولاية البويرة، للعلم تم اسعافهم بعين المكان ونقلهم الى المستشفى المحلي من طرف الحماية المدنية. كما تسببت هذه الحرائق بخسائر مقدرة ب 110 نخلة مثمرة بولاية بسكرة و39 نخلة مثمرة بولاية الوادي، وفقا لذات البيان.