جلسة تدريبية لمكتب البرلمان الجديد قبل التنصيب الرسمي هذا الاحد

أعلن المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت ، أن اجتماعا تنسيقيا مقرر أن يعقده المكتب المؤقت لتسيير الجلسة الأولى للفترة التشريعية الثامنة هذا الأحد على الساعة العاشرة صباحا بمقر المجلس.

وأضاف بيان المجلس أن اللقاء سيجمع منسقي القوائم المتحصلة على عشرة مقاعد على الأقل، حيث سيجري هذا اللقاء برئاسة أكبر النواب سنا من أجل التشاور بشأن الإجراءات الخاصة بتسيير أولى الجلسات العلنية للفترة التشريعية الثامنة المقررة الثلاثاء المقبل على العاشرة صباحا، وهو الإجراء الذي يأتي طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور.

وسيترأس الجلسة الأولى من هذه الفترة التشريعية، أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر نائبين كما هو منصوص عليه في المادة 02 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حيث يتضمن جدول أعمالها مناداة النواب وتشكيل لجنة إثبات العضوية وانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني.