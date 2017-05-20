الهلال الأحمرالجزائري يوزع 25 ألف قفة ويفتح مطاعم للأفارقة في رمضان

كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، اليوم السبت،أنه سيتم توزيع 25 ألف طرد للمواد الغذائية على العائلات المحتاجة من مختلف مناطق الوطن كمرحلة أولى بمناسبة شهر رمضان المقبل.

وأوضحت بن حبيلس أن الاولوية في توزيع هذه المساعدات تعطى للعائلات المتواجدة بالقرى النائية والمناطق البعيدة،مؤكدة أن الهلال يوزع المساعدات حسب الامكانيات التي يتحصل عليها من أصحاب البر والاحسان أوالجمعيات المحلية بمنح مبالغ مالية لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار للعائلة الواحدة.

وأضافت ذات المتحدثة أن الهلال الاحمر الجزائري وفر مطاعم للإفطار لفائدة بعض العمال الذين يشتغلون بورشات بعيدا عن أهلهم وكذا لفائدة الرعايا الأفارقة المتواجدين بالجزائر.