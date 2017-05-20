مسابقة لتوظيف 10 آلاف مدرس بالمتوسط والثانوي في جوان القادم

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، اليوم السبت بقسنطينة، أن قطاعها يقترح 14 ألف منصب عمل في المجال الاداري.

وأوضحت بن غبريط في تصريح لها اليوم السبت للاذاعة الجزائرية بقسنطينة أنه سيتم توظيف 10 آلاف مدرس في الطورين المتوسط والثانوي على أساس مسابقة التي ستنظم في جوان القادم، موضحة أن احتياجات قطاع التربية تفوق العرض الذي تضمنه المدرسة العليا للأساتذة.

وأضافت وزيرة التربية أن دورات للتكوين مرتقبة لمرافقة الأساتذة الجدد، موضحة بأن قطاعها يقترح أيضا 14 ألف منصب عمل في قطاع التربية في المجال الإداري.