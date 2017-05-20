حجز قرابة كيلوغرام من الكيف داخل حافلة في غليزان

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة يلل التي تبعد بـ20 كلم غرب غليزان، من توقيف شخص وحجز 916,6 غرام من الكيف المعالج، حسبما علم اليوم السبت من الأمن الولائي.

وأوضح بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية أن العملية تمت على إثر حاجز أمني بالطريق الوطني رقم 04 بمدينة يلل تم خلاله توقيف حافلة لنقل المسافرين وبعد تفتيش أحد ركاب الحافلة تم العثور على قرابة كيلوغرام من المخدرات.

وقد تم تقديم الشخص الموقوف البالغ 36 سنة، لدى الجهات القضائية أين تم إيداعه الحبس عن تهمة "حيازة المخدرات بغرض البيع" استنادا للمصدر ذاته.