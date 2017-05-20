100 مليار سنتيم أرباح "الكناص" بفضل جهاز مراقبة العطل المرضية

حقق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء أرباحا تقارب 1 مليار دينار بفضل الجهاز الجديد لمراقبة العطل المرضية، حسبما علم اليوم السبت، بوهران لدى المدير العام للصندوق.

وقال حسان تيجاني هدام، على هامش اليوم الثاني والأخير لأشغال المؤتمر الوطني الخامس والمؤتمر المغاربي الثالث حول الطب العام وطب العائلة، أن "منذ وضعنا الإجراء الجديد لمراقبة العطل المرضية لا سيما في إطار مكافحة العطل المرضية التي تمنح بالمحاباة حققنا نتائج حسنة"، مشيرا في هذا الصدد الى أن الصندوق حقق أرباحا تقارب 1 مليار دج في 2017.

وإعتبر نفس المسؤول بأن نظام مراقبة العطل المرضية الذي اعتمدته مصالح الصندوق "أكثر صرامة نوعا ما" لا سيما عن طريق المراقبة الادارية والمراقبة البعدية والتلقائية داعيا الأطباء العامين والأخصائيين الى وصف ملائم بالنسبة لصحة السكان.

وأبرز تيجاني هدام أن منح العطل المرضية بالمحاباة يتسبب في أضرار للعلاجات وبالتكفل بالمؤمنين اجتماعيا ويمس منظومة الضمان الاجتماعي وتوازنها وديمومتها.

وعلى سبيل المثال عالج الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء العام الماضي أكثر من 60 مليون وصفة طبية بتكلفة تقدر بحوالي 176 مليار دينار، إستنادا لنفس المصدر الذي لفت الى أن هذه الأرقام تبقى مستقرة مقارنة مع السنوات السابقة.