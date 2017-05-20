إنتشال جثة شاب غرق بشاطئ صخري في عين تموشنت

إنتشلت مصالح الحماية المدنية بولاية عين تموشنت، مساء اليوم السبت، جثة شاب في السابعة والعشرون من عمره لقي حتفه غرقا بشاطئ سيدي الصافي، حسبما علم من ذات الهيئة.

وجاءت العملية بعد تدخل فريق الغطاسين التابع لمصالح الحماية للبحث عن الشاب الذي سجل فقدانه بالشاطئ الصخري غير المحروس الواقع بإقليم بلدية سيدي الصافي، حسبما ذكره نفس المصدر.

وسمحت عملية تكثيف البحث بمحيط الشاطئ لمدة تجاوزت الخمس ساعات من العثور على الشاب جثة هامدة وسط صخور ذات الشاطئ حسبما أضافته مصالح الحماية المدنية لولاية عين تموشنت.

هذا و ينحدر الضحية من ولاية تيارت حيث يعد أول غريق تسجله مصالح الحماية المدنية بولاية عين تموشنت عشية الإنطلاق الرسمي لموسم الإصطياف لهذه السنة، حسبما تمت الإشارة إليه.