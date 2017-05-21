عليوي.. الخضر ستعرف استقرارا في الأسعار خلال شهر رمضان

وقال عليوي خلال حلوله ضيفا في حصة "قهوة وجرنان"، أن كميات الخضر والفواكه ستكون بوفرة خلال شهر رمضان مشيرا أن عملية المراقبة ستنطلق يوم الجمعة القادم.

وكشف الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين، أن الفواكه هي التي تعرف ارتفاعا خلال شهر رمضان، موضحا أن الخضر ستعرف استقرار في الأسعار طيلة الشهر الفضيل.

وفي نفس السياق، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شلغوم عبد السلام، في وقت سابق أن أسعار الخضر والفواكه ستعرف استقرارا خلال الشهر الفضيل، مطمئنا المواطنين بوفرة معظم المواد من الخضر والفواكه، بعد أن اتخدت الحكومة كافة الإجراءات لتأمين المنتجات الغذائية.