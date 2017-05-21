بالصور..القوات البحرية تستلم ثاني فرقاطة من فئة ميكو "A200"

وحسب ذات الموقع، فإن القوات البحرية استلمت رسميا الفرقاطة الثانية التي اطلق عليها اسم "المدمر"، والتي تم صنعها من قبل شركة " Thyssenkrupp" للأنظمة البحرية في مدينة كيل بشمال ألمانيا.

وأوضح ذات المصدر، أنه بعد وصوله إلى المياه الإقليمية، كان في استقبالها ساحبة وقريبين ومروحية تابعة للقوات البحرية، بصدد ارسائها في ميناء العاصمة.

وكانت القوات البحرية قد استلمت أول فرقاطة التي اطلق عليها اسم "الرادع" شهر أفريل المنصرم، وتحمل رقم "910"، حيث أشرف على تفتيشها الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وللإشارة، السفينتين الحربيتين مزودتين بأحدث التكنولوجيات العالية الدقة في المجال العسكري البحري والقادرتين على العمل والتدخل في نطاق واسع لأداء مهام متعددة، واللتان تعزز بهما قواتنا البحرية في إطار المخطط التطويري الرامي إلى تحديث وعصرنة أسطولها البحري، والذي سيسهم في الرفع من القدرات الدفاعية، في تطوير وتعزيز قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.