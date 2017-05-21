أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

انخفاض فاتورة استيراد السيارات السياحية بـ8 ٪ خلال الـ4 أشهر الأولى من 2017

نشر يوم 2017/05/21 1842 0 حمزة.ع انخفاض فاتورة استيراد السيارات السياحية بـ8 ٪ خلال الـ4 أشهر الأولى من 2017
بلغت فاتورة استيراد السيارات السياحة خلال الاربعة اشهر الأولى من سنة 2017 مبلغ 422.53 مليون دولار مقابل 458.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 7.87 بالمائة.

وحسب ما كشفته عن مصالح الجمارك فإن فاتورة استيراد السيارات الخاصة بنقل المسافرين والسلع المصنفة في مجموعة سلع العتاد فبلغت 190.7 مليون دولار مقابل 25254.31 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي بانخفاض بلغ 25.2 بالمائة.

وفي نفس السياق يضيف ذات المصدر أن أجزاء ولوازم السيارات المصنفة ضمن  السلع الاستهلاكية غير الغذائية، فبلغت فاتورة الاستيراد 126.22 مليون دولار مقابل 133.61 مليون دولار أي بانخفاض 5.53 بالمائة، أما فاتورة استيراد العجلات المطاطية الجديدة فكلفت 42.25 مليون دولار بعدما كانت 42.7 مليون دولار اي ما يعادل انخفاضا بنسبة 1.01 بالمائة.

 

 

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا