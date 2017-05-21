انخفاض فاتورة استيراد السيارات السياحية بـ8 ٪ خلال الـ4 أشهر الأولى من 2017

وحسب ما كشفته عن مصالح الجمارك فإن فاتورة استيراد السيارات الخاصة بنقل المسافرين والسلع المصنفة في مجموعة سلع العتاد فبلغت 190.7 مليون دولار مقابل 25254.31 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي بانخفاض بلغ 25.2 بالمائة.

وفي نفس السياق يضيف ذات المصدر أن أجزاء ولوازم السيارات المصنفة ضمن السلع الاستهلاكية غير الغذائية، فبلغت فاتورة الاستيراد 126.22 مليون دولار مقابل 133.61 مليون دولار أي بانخفاض 5.53 بالمائة، أما فاتورة استيراد العجلات المطاطية الجديدة فكلفت 42.25 مليون دولار بعدما كانت 42.7 مليون دولار اي ما يعادل انخفاضا بنسبة 1.01 بالمائة.