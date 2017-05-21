بالصور.. قايد صالح يدشن ثكنة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم

وأوضح ذات البيان، أن الثكنة التي أشرف على تدشينها الفريق قايد صالح رفقة اللواء الشريف عبد الرزاق، خلال زيارة عمل وتفتيش التي قادته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، تتوفر على جميع متطلبات الإقامة والحياة، وكل موجبات العمل الميداني في هذه المنطقة.

وأضاف ذات المصدر، أن الفريق أحمد قايد صالح اغتنم هذه الفرصة للالتقاء بأفراد، أين اطلع على ظروف عملهم، مقدرا لهم الجهود المضنية والمتواصلة والمخلصة، التي ما انفكوا يبذلونها رفقة جميع أفراد الجيش الوطني الشعبي في كل أنحاء الوطن، في سبيل حفظ الجزائر بكافة حدودها الوطنية في كل وقت وحين وفي كافة الظروف والأحوال، حاثا إياهم كي يكونوا في مستوى هذه المهام النبيلة المنوطة بهم.

وأشار البيان، إلى أن الفريق سيواصل زيارته الميدانية غدا، حيث سيشرف على تنفيذ تمرين بياني بمستوى لواء مدعم وبالذخيرة الحية.