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السجن غير النافذ 6 أشهر لبلحمر و3 أشهر لممرضات في عيادته

نشر يوم 2017/05/21 1654 0 ياسين عبد الباقي السجن غير النافذ 6 أشهر لبلحمر و3 أشهر لممرضات في عيادته
أصدرت محكمة غليزان ظهر اليوم الأحد، حكما بالسجن غير النافذ في حق المدعو أبو مسلم بلحمر، بعدما وجهت له عدة تهم ثقيلة.

وقد واجه بلحمر الذي يدعي ممارسة الرقية تهمة ممارسة التطبيب بطريقة غير شرعية، وحيازة مواد صيدلانية بدون رخصة، تشييد بناية بدون رخصة، الى جانب عدة تهمة أخرى تصل في مجموعها إلى عشرة.

كما أصدرت نفس المحكمة حكما بالسجن غير النافذ لمدة 3 أشهر في حق 3 ممرضات كن يعملن بداخل العيادة المزعومة لبلحمر.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية لغليزان كانت قد أمرت منذ أشهر بتشميع مقر جمعية بشائر الشفاء، التي يرأسها بلحمر، ومقرا آخر كان يستغله بلحمر كمخزن للمواد الصيدلانية، أين تم حجز كميات هائلة من السيروم.

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