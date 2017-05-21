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أمن سطيف يوقف 3 أشخاص ويحجز 75 قنطار من اوراق التبغ غير المفوترة

نشر يوم 2017/05/21 295 0 عمر.ت أمن سطيف يوقف 3 أشخاص ويحجز 75 قنطار من اوراق التبغ غير المفوترة
نجحت مصالح أمن ولاية سطيف، في الأونة الاخيرة، في حجز 75 قنطار من اوراق التبغ غير مفوترة وتوقيف 3 أشخاص يشتبه فيهم، حسبما أفاد به بيان لمديرية الأمن الوطني اليوم الأحد.

وأوضح البيان، أن مصالح أمن ولاية سطيف وبناء على معلومات مؤكدة توصلت إلى إلقاء القبض على 3 اشخاص مشتبه فيهم مع حجز كمية تقدر بـ 75 قنطار من اوراق التبغ غير المفوترة كانت بحوزتهم.

 توقيف 69 شخصا وحجز قرابة ألف قرص مهلوس في تيبازة والعاصمة

 في ذات السياق، يضيف البيان، تمكنت مصالح أمن ولاية تيبازة، من توقيف شخص   بوسط المدينة وبحوزته 300 قرص مهلوس، بينما تم توقيف بالعاصمة 68 شخصا، بعد عمليات مداهمة بعدد من الاحياء، لتورطهم في اعمال اجرامية مختلفة مع حجز 690 قرصا مهلوسا   وكمية من مخدر القنب الهندي المعالج و كمية من الاسلحة البيضاء.

 

وبولاية سيدي بلعباس، تمكنت مصالح الامن، من توقيف شخصين وحجز قرابة 2.5  كلغ من القنب المعالج. 

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