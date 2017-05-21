أمن سطيف يوقف 3 أشخاص ويحجز 75 قنطار من اوراق التبغ غير المفوترة

وأوضح البيان، أن مصالح أمن ولاية سطيف وبناء على معلومات مؤكدة توصلت إلى إلقاء القبض على 3 اشخاص مشتبه فيهم مع حجز كمية تقدر بـ 75 قنطار من اوراق التبغ غير المفوترة كانت بحوزتهم.

توقيف 69 شخصا وحجز قرابة ألف قرص مهلوس في تيبازة والعاصمة

في ذات السياق، يضيف البيان، تمكنت مصالح أمن ولاية تيبازة، من توقيف شخص بوسط المدينة وبحوزته 300 قرص مهلوس، بينما تم توقيف بالعاصمة 68 شخصا، بعد عمليات مداهمة بعدد من الاحياء، لتورطهم في اعمال اجرامية مختلفة مع حجز 690 قرصا مهلوسا وكمية من مخدر القنب الهندي المعالج و كمية من الاسلحة البيضاء.

وبولاية سيدي بلعباس، تمكنت مصالح الامن، من توقيف شخصين وحجز قرابة 2.5 كلغ من القنب المعالج.