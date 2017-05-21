تحديد هوية ارهابي قضى عليه الجيش بالقل في سكيكدة

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان لها، أن الأمر يتعلق بالإرهابي المسمى " ل.عبد الكريم " المكنى " مُعاذ ". وفي ذات السياق، كشفت ودعمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بولايتي البويرة وبومرداس 7 مخابئ للإرهابيين و3 ألغام تقليدية الصنع.

الجيش يوقف 4 بارونات مخدرات في تلمسان

من جهة أخرى، أوقف الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتلمسان، 4 بارونات مخدرات وحجز 28 كغ من الكيف المعالج و03 مركبات، في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالوادي، مهربين إثنين وحجزت شاحنة و441100 وحدة من المواد الصيدلانية و30620 وحدة من المفرقعات، و7500 وحدة من حوامل تخزين البيانات. كما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي شاحنتين و4 مركبات رباعية الدفع و25.435 طن من المواد الغذائية و1600 لتر من الوقود و2400 وحدة من مواد التنظيف وتجهيزات للتنقيب عن الذهب في برج باجي مختار وعين قزام.

كما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بتندوف، 8 منقبين عن الذهب وحجزت مركبة رباعية الدفع وتجهيزات للتنقيب عن الذهب وأجهزة اتصال عن طريق الأقمار الصناعية. وبكل من تمنراست والأغواط وتلمسان وبشار، تم توقيف 35 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وفقا لذات البيان.