مدرسة عليا للأعمال بين الجزائر وفرنسا

وحسب المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن المدلرسة تضطلع المدرسة على تقديم دورات تـكويـنـيـة تسـلم عـلى إثرهـا شـهادات فـي التـسيـير والإدارة فـي جمـيع الشهادات والأطوار الجامعية الجزائـرية لحاملي شهادة البكالوريـا وللـتلاميذ، و المتخرجين من المدارس العليا وكذا شباب حاملي شهادات التعليم العالي.

و تقدم المدرسة العليا الجزائرية للأعمال تقديم دورات تكوينية تأهيلية "ماستر في الأعمال والإدارة التنفيذيةو التكوين المتواصل" لفائدة الإطارات الناشطة، وكذا إنشاء مـركـز للمـوارد الـوثائـقية والبـيداغوجـية للمساهمة في تكوين المكونين ونشر المعرفة ضمن مؤسسات التعليم العالي الجزائرية.