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مدرسة عليا للأعمال بين الجزائر وفرنسا

نشر يوم 2017/05/21 554 0 حمزة عساس مدرسة عليا للأعمال بين الجزائر وفرنسا
قررت غرفتي التجارة والصناعة للجزائر العاصمة ومرسيليا إنشاء مدرسة عليا للأعمال، يكون مقرها بالجزائر العاصمة وتكون تحت غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية.

وحسب المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن المدلرسة تضطلع المدرسة على تقديم دورات تـكويـنـيـة تسـلم عـلى إثرهـا شـهادات فـي التـسيـير والإدارة فـي جمـيع الشهادات والأطوار الجامعية الجزائـرية لحاملي شهادة البكالوريـا وللـتلاميذ، و المتخرجين من المدارس العليا وكذا شباب حاملي شهادات التعليم العالي.

و تقدم المدرسة العليا الجزائرية للأعمال تقديم دورات تكوينية تأهيلية "ماستر في الأعمال والإدارة التنفيذيةو التكوين المتواصل" لفائدة الإطارات الناشطة، وكذا إنشاء مـركـز للمـوارد الـوثائـقية والبـيداغوجـية للمساهمة في تكوين المكونين ونشر المعرفة ضمن مؤسسات التعليم العالي الجزائرية.

 

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