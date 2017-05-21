درك تلمسان يوقف 10 بارونات ويحجز 7 سيارات

تمكنت، أمس، المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان، في عمليتين متتاليتين، من تفكيك أكبر شبكة دولية لتهريب المخدرات المغربية على محور جنوب تلمسان وولايات وسط البلاد والجنوب الكبير، وهذا عقب عملية اختراق ناجحة لاتصالات هاتفية لعناصر هذه العصابة التي اتخذت من وسط مدينة سبدو مرتكزا لها للتخفي والاستراحة المؤقتة.

وأثمرت مجهودات الدرك بإجهاض مخطط لتهريب كمية مقدرة بـ1,1 قنطار من الكيف، مع حجز 7 سيارات، منها 5 سيارات تم حجزها بوسط مدينة سبدو وسيارتان تم حجزهما بمدخل بلدية العريشة، وخلال المداهمة والتطويق ألقي القبض على 10 بارونات بينهم امرأة، وأظهرت التحقيقات أن جزءا من البضاعة المحجوزة كانت مبرمجة للتهريب نحو ولاية البليدة، أما الجزء الثاني فكان مبرمجا للتهريب نحو ولايتي غرداية وورڤلة، كما عرفت هذه العملية استرجاع هواتف نقالة مختلفة كانت تستعمل في التواصل بين أفراد الشبكة الواسعة. جذير بالذكر أن مخطط الدرك لإجهاض تمرير المخدرات، عشية رمضان، أعطى ثماره وكبد بارونات المغرب خسائر كبيرة، حيث حجزت المصالح المذكورة، في ظرف 48 ساعة الأخيرة، ما يفوق 12 قنطارا من الكيف كانت موجهة للتسويق، خلال رمضان القادم.