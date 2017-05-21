محتجون يغلقون الطريق السريع بوسماعيل-شرشال

أقدم، زوال أمس، مجموعة من سكان الدواوير والأحواش الواقعة بأعالي شرق بوسماعيل، على غلق الطريق السريع بوسماعيل-شرشال من الاتجاهين، مطالبين بتدخل السلطات الولائية لتلبية مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، في الوقت الذي تنقلت فيه السلطات المحلية لموقع الاحتجاج الذي عرف توقيف أربع مجرمين تسللوا داخل المحتجين وحاولوا الاعتداء على المارة.

أبرز المحتجون في حديث إلى «النهار»، أنهم ملوا من الوعود المتكررة من قبل المنتخبين المتعاقبين على تسيير بلدية بوسماعيل، والذين لم يلتفوا إلى حيهم الواقع بالتجزئة الشرقية S2 بأعالي بوسماعيل، مشيرين إلى أن ظروف الحياة غائبة وعجلة التنمية متوقفة منذ عقدين من الزمن، مناشدين الوالي للتدخل وانتشالهم من الغبن الذي يعيشونه. الإنشغالات التي نقلناها مباشرة إلى مسؤول بدائرة بوسماعيل والذي اعتبر احتجاج المواطنين وإقدامهم على غلق الطريق السيار تصرفا غير مسؤول والمطالب التي تحدثوا عنها مبالغ فيها، مشيرا إلى استفادة الحي من مشروع للتهيئة الخارجية بقيمة 2.6 مليار سنيتم، إضافة إلى مشروع آخر خاص بالتهيئة الداخلية انطلقت الأشغال به، كما استفاد الحي من ملعب جواري مغطى بالعشب الاصطناعي، كما أكد ذات المسؤول أن الحي تم برمجته للتزود بالغاز الطبيعي في إطار مشروع الوالي، موسى غلاي، والقاضي بتسريع وتيرة مشاريع تزويد المواطنين بالغاز الطبيعي عبر كامل تراب الولاية.