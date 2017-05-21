مراهقون يبتزون شخص ويهددونه بنشر صوره في ميلة

وتعود حيثيات القضية، على إثر تلقي عناصر الشرطة بأمن دائرة شلغوم العيد، شكوى من شخص مفادها تعرضه للابتزاز والتهديد بالتشهير، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عبر اتصال هاتفي من شخص مجهول، أين طالبه بمبلغ 300 مليون سنتيم، مقابل إرجاع فلاش ديسك خاص بالضحية، والذي يحتوى على صور وفيديوهات شخصية قد ضاع منه، حسب بيان ذات الهيئة .

أين قامت عناصر الشرطة القضائية، بنصب كمين من خلال استدراج المشتبه فيهم بغية إجراء المبادلة مع الضحية، تمكنت من توقيف أحد المشتبه بهم والذي يبلغ 19 سنة، كما عثر على دعامة تخزين إلكترونية أخرى، تحتوى على نسخ من الفيديوهات موضوع الابتزاز، فضلا عن حجز جهازي هاتف نقال، عند تفتيش حقيبة الظهر التي كانت بحوزة الموقوف، ينما لاذ شريكه بالفرار.

وقد كشف التحقيق مع المشتبه به الذي إعترف بوجود شريكين له في العملية، والبالغين من العمر 21 سنة، حيث لا تزال الأبحاث متواصلة قصد توقيفهما.