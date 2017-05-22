هذا نوع المروحية التي سقطت في احمر العين بتيبازة

تعتبر الطائرة المروحية العسكرية، التي سقطت ليلة الأحد باحمر العين في تيبازة، بعد ملامستها لعمود كهربائي ذو ضغط عالي، ما أسفر عن مقتل 3 عسكريين، من نوع أغستاوستلاند AW101 ، وهي المعروفة باسم ميرلين وتستخدمها القوات البحرية الجزائرية، في النقل وعمليات البحث والإنقاذ، وتعتبر من المروحيات متوسطة الرفع للتطبيقات العسكرية، وتم تسويقها أيضا للاستخدام المدني.

المروحية هي نتاج مشروع مشترك، بين المروحيات يستلاند في المملكة المتحدة، وأغستا، التي اندمجت الآن في أغستاوستلاند في إيطاليا.