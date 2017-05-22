الفريق قايد صالح يعزي عائلات ضحايا المروحية العسكرية

تقدم مساء الاحد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادث تحطم المروحية التابعة للبحرية الجزائرية ، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف المصدر، أن الفريق قايد صالح أكد لأسر الضحايا كل التضامن والمساندة على إثر هذا الحادث الأليم.

الجدير بالذكر، أن مروحية إنقاذ تابعة للقوات البحرية سقطت مساء اليوم الاحد على الساعة 21:40 مساء أثناء دورية ليلية على محور البليدة - تيبازة بعد ملامستها لأسلاك كهربائية ذات ضغط عالي بضواحي بلدية حمر العين ولاية تيبازة مما تسبب في وفاة طاقمها المتكون من ثلاثة ضباط،

البيان الكامل لوزارة الدفاع الوطني

أثناء دورية ليلية على محور البليدة - تيبازة سقطت مروحية إنقاذ تابعة للقوات البحرية بعد ملامستها لأسلاك كهربائية ذات ضغط عالي بضواحي بلدية حمر العين ولاية تيبازة مما تسبب في وفاة طاقمها المتكون من ثلاثة ضباط، وذلك، مساء اليوم على الساعة 21:40 مساء.

وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم السيد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ويؤكد لهم كل التضامن والمساندة على إثر هذا الحادث الأليم.