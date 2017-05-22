مساهل في بروكسل لعرض تجربة الجزائر في مكافحة الارهاب والتطرف

وخلال زيارة العمل هذه التي تدوم يومين، سيتحادث الوزير مع المفوض الأوروبي المكلف بالأمن جوليان كينغ و الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل أنجيلا لوسادا. و حسب مصدر دبلوماسي ستشكل هذه الزيارة فرصة للطرفين لمناقشة الوضع الإقليمي على أعلى مستوى لاسيما بمنطقة الساحل والصحراء الغربية و ليبيا. كما سيبحث الوزير مع المسؤولين الاوروبيين سبل ووسائل تعزيز الحوار الثنائي في الميدان الأمني ومحاربة التطرف والإرهاب والتطرف العنيف، حسب نفس المصدر.

و خلال اليوم الثاني والاخير من هذه الزيارة سيعرض مساهل أمام أعضاء اللجنة السياسية والأمنية لدى الاتحاد الأوروبي المقاربة التي تبنتها الجزائر في مجال القضاء على التطرف ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف . كما سيتطرق الى جهود الجزائر من أجل ترقية السلم في المنطقة والتسوية السلمية للنزاعات.

للتذكير حذر وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل خلال ندوة صحفية نشطها في ديسمبر الفارط بالبرلمان الاوروبي ببروكسل من تصاعد معاداة الاسلام والتمييز العنصري وكره الأجانب ومن التدخلات العسكرية الأجنبية التي تعد عوامل تنمي التطرف والارهاب. و أكد أن "التصاعد المقلق لمعاداة الاسلام والتمييز العنصري ومعاداة الأجانب وكذا التدخلات العسكرية الأجنبية وعدم تسوية النزاعات خرقا للقانون الدولي هي أيضا عوامل تنمي التطرف وتخدم أهداف ومصالح دعاة التطرف العنيف و الارهاب.

وقال الوزير أن الدولة الجزائرية قدرت أحسن تقدير قضية التطرف العنيف وتبنت استراتيجية للتصدي لهذه العوامل التي من شأنها أن تشجع على بروز وتفاقم ظاهرة الراديكالية.