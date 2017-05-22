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وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تطالب بعدم الإطالة في صلاة الترويح

نشر يوم 2017/05/22 670 0 أمينة لعلالي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تطالب بعدم الإطالة في صلاة الترويح
كشف مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بالنيابة نور الجدين محمدي، اليوم الإثنين، أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف طالبت من الأئمة عبر كافة المساجد عدم الإطالة في صلاة الترويح.

وقال محمدي خلال حلوله ضيفا على حصة "قهوة وجرنان"، أن الإمام في صلاة التراويح لابد أن يقرأ بطريقة سلسلة وليس بطريقة مطولة، مشيرا أن بعض الأئمة عندما يحس بالخشوع يعيد الآية مرة أو مرتين وهو الأمر الذي يتعب المصلين خاصة الكبار في السن. 

وأضاف المتحدث أن على الأئمة أن يلتمسوا القراءة السريعة من غير خطأ في الحفظ ومن غير خطأ في التجويد مع إتقان الصوت.

وفي سياق آخر، كشف مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بالنيابة، أنه يستحيل رؤية هلال رمضان يوم الخميس وهذا حسب الدراسات الفلكية، لأن القمر يغرب قبل غروب الشمس حيث يحدث القران الفلكي. 

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