بطاقات ذهبية تسمح بسحب 50 ألف دينار قريبا

وكشف المتحدث عبر أمواج الإذاعة الوطنية، عن سحب الجزائريين منذ بداية سنة 2017 وإلى غاية شهر مايالجاري ما يقارب 2000 مليار دينار، مؤكدا أن مسالة السيولة لن تطرح خلال شهر رمضان أو مع عيد الفطر وخلال الصائفة.

ومن أجل ايجاد حل للموزعات الآلية التي أصبحت قديمة لأنه تم اقتنائها سنة 2004 أوضح المسؤول أنه تم السنة الماضية اقتناء 600 موزع جديد لتدعيم حظيرة الموزعات الآلية وقد تم تركيبها، مشيرا إلى وجود آلية على مستوى المديرية العامة لمراقبة نقص الاموال على مستوى هذه الموزعات الآلية من خلال مركز متابعة يفرض الاتصال بقابضي المكاتب لتدراك الوضع.

وعن مشاريع القطاع قال سايح أنه وفي المدى القريب سيكون لكل 3700 مكتب بريد عبر الوطن موزعه الآلي لتفادي الإكتظاظ والضغط،كما يوجد برنامج خلال الثلاث سنوات القادمة يهدف إلى استحداث شبابيك آلية بموجب تعليمات الوصاية، إضافة إلى خدمة الصناديق البريدية الذكية التي سيتم إطلاقها بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب في جويلية المقبل.

بخصوص عدم تمكن المواطنين استعمال بطاقتهم الائتمانية الخاصة ببريد الجزائر، لسحب أموالهم من الموزعات المالية لمختلف المؤسّسات البنكية قال المتحدث أن الأمر يعود إلى مشاكل تقنية تعود لسنة 2015، ولكن حاليا نعمل مع البنوك لإرجاع هذه الخدمة لاسيما مع دخول البطاقات الذهبية حيز الخدمة، في إطار العمل بالحل النقدي الجديد المؤمن والذي سيتم العمل به أيضا على مستوى البنوك.