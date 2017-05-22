وزارة الدفاع تكشف سر حرص قايد صالح على حضور التمارين التكتيكية للجيش

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، أن الفريق قايد صالح تابع عن كثب مراحل تنفيذ هذا التمرين بميدان الرمي والمناورة، رفقة قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء الشريف عبد الرزاق، وذلك لمعاينة مدى الجاهزية لقتالية للوحدات ومدى قدرتها على تنفيذ المهام المسندة بالدقة المطلوبة وكذا اختبار مدى التمرس الميداني الذي بلغته كافة الوحدات المشاركة على جميع الأصعدة، لاسيما في المجال التنسيقي وفعالية الانسجام والتكامل.

وبهذه المناسبة هناء الفريق قايد صالح، جميع الوحدات القتالية على المجهود الذي بذلوها طول هذه السنه خصوصا خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين الذي كُلل بالنجاح التام.

وكشف ذات البيان، أن نائب وزير الدفاع الوطني يحرص شخصيا على حضور التمارين التكتيكية الاختبارية والبيانية، بصدد المتابعة الميدانية للمستوى التحضيري المتوصل إليه من طرف قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.

وأشار البيان، إلى أنه بعد ختم قايد صالح لقائه، استمع إلى تدخلات وأفراد الوحدات المشاركة في التمرين، والذين أكدوا من جديد حرصهم اللامحدود على حماية كل شبر من أرض الجزائر الطاهرة .